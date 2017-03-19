收購賣不完的野薑花 蔡梅芳畫說愛心

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高市美術研究學會理事長、彩墨畫家蔡梅芳經常收購市場阿嬤賣不完的野薑花，近年來畫作因而有野薑花的影子，她今天現場揮毫並展示野薑花系列作品，「畫」說這段愛心故事。

蔡梅芳下午應台灣專案管理學會藝術交流平台之邀，在學會舉辦「筆底春風現場揮毫」茶會與藝文人士交流，她並現場揮毫，以彩墨開拓新的古典意象美學，展現學習大寫意牡丹20餘載的畫功。

現年61歲的蔡梅芳是屏東縣「F3藝文特區」枋寮藝術村駐村藝術家，已舉辦個展10餘回、30餘回聯展，4月1日還將與書法家、抽象畫家、水墨畫家在台北國立台灣藝術教育館舉行聯展。

蔡梅芳住家附近傳統市場有名80多歲阿嬤在市場賣野薑花，蔡梅芳每每收購阿嬤賣不完的野薑花，她因此愛上了野薑花的獨特香氣與生命的韌性，近年來其畫作也都有野薑花的影子。

蔡梅芳結合傳統與創新以多元技法在寫實、具象、抽象不同風格中，展現對不同時空、地域及種族間的敏銳觀察。

蔡梅芳也擅長運用染布技法與彩墨線條墨韻的節奏律動，猶如國寶臉上的刻痕，呈現那份記憶歲月的樸拙與美麗，讓人心動。

台灣專案管理學會理事長李仟萬表示，蔡梅芳的創作靈感大多來自生活經驗，是名接地氣的藝術家，作品有庶民之風但又不失大氣，與她豪爽又平易近人個性相互呼應。 1060319

(中央社)