收購賣不完的野薑花 蔡梅芳畫說愛心
高市美術研究學會理事長、彩墨畫家蔡梅芳經常收購市場阿嬤賣不完的野薑花，近年來畫作因而有野薑花的影子，她今天現場揮毫並展示野薑花系列作品，「畫」說這段愛心故事。
蔡梅芳下午應台灣專案管理學會藝術交流平台之邀，在學會舉辦「筆底春風現場揮毫」茶會與藝文人士交流，她並現場揮毫，以彩墨開拓新的古典意象美學，展現學習大寫意牡丹20餘載的畫功。
現年61歲的蔡梅芳是屏東縣「F3藝文特區」枋寮藝術村駐村藝術家，已舉辦個展10餘回、30餘回聯展，4月1日還將與書法家、抽象畫家、水墨畫家在台北國立台灣藝術教育館舉行聯展。
蔡梅芳住家附近傳統市場有名80多歲阿嬤在市場賣野薑花，蔡梅芳每每收購阿嬤賣不完的野薑花，她因此愛上了野薑花的獨特香氣與生命的韌性，近年來其畫作也都有野薑花的影子。
蔡梅芳結合傳統與創新以多元技法在寫實、具象、抽象不同風格中，展現對不同時空、地域及種族間的敏銳觀察。
蔡梅芳也擅長運用染布技法與彩墨線條墨韻的節奏律動，猶如國寶臉上的刻痕，呈現那份記憶歲月的樸拙與美麗，讓人心動。
台灣專案管理學會理事長李仟萬表示，蔡梅芳的創作靈感大多來自生活經驗，是名接地氣的藝術家，作品有庶民之風但又不失大氣，與她豪爽又平易近人個性相互呼應。 1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。