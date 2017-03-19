法國人新興度假地 主推古巴羅馬尼亞

每年3月的巴黎旅展都為法國人提供夏季度假計畫的靈感，今年旅展以古巴和羅馬尼亞為亮點。這兩國近年吸引的法國觀光客數量暴增，兩國除了在法國趁勝追擊，也歡迎台灣旅客。

重視度假的法國人，每年3、4月就開始規劃夏季假期，媒體雜誌開始針對不同的旅遊方案和特殊景點報導，各大城市的旅展也在此時舉辦。

法國經濟正在緩步復甦，人民的度假意願也比往年高。今年的巴黎旅展（Salon du Tourisme）展示超過500個旅遊地點，估計有10萬人參觀，各國觀光單位無不卯足全力吸引目光。

這屆旅展以古巴等拉丁美洲國家為重點，歐洲國家中則強打羅馬尼亞，這些都是法國人近年偏愛的新興度假目的地。

羅馬尼亞館佔據展場中心位置，有樂隊和舞者穿上傳統服裝，表演民俗歌舞，還有現場示範彩繪蛋、編織等。

羅馬尼亞國家觀光局主任米黑特（Mihaela Mihet）受訪時說，去年，造訪羅馬尼亞的法國觀光客數比2015年劇增56%，是有史以來最高的成長率。

她說，羅馬尼亞的魅力在於中世紀遺址等豐富文化遺產，很多列入聯合國教育科學及文化組織（UNESCO）的世界文化遺產名單中；多瑙河流經區域是很棒的賞鳥景點；還有豐富的溫泉和可以健行或滑雪的高山，以及未受破壞、異於其他歐洲國家的自然景觀；在美食方面，羅馬尼亞有傳統的包心菜肉餡卷、手工香腸等。

她說，羅馬尼亞能滿足遊客所有期待，而且很安全，喜歡文化和自然景觀的台灣遊客，羅馬尼亞熱烈歡迎。

古巴館也擠滿了人潮，人手一杯含薄荷葉的Mojito雞尾酒，在古巴樂手伴奏下搖擺起舞。

古巴駐法大使館觀光顧問希梅內斯（Rosa Adela Mejias Jimenez）表示，去年古巴約迎來400萬名遊客，較前一年增加18%，單以法國人來看，更是增加了34%；而今年到2月為止，法國遊客人數又比去年增加了36%，顯示法國人對古巴很有興趣。

她說，古巴有很多樣的觀光資源，她知道台灣人喜愛旅遊，很期待台灣旅客「快來古巴，我相信你們一定會喜歡」。

她說，古巴最吸引人的是在歷史、文化、遺產、舞蹈、建築、美食上的多元性，對法國人來說，另一個看點是許多古巴城市還保留19世紀法國人留下的建築痕跡，例如西恩菲哥斯（Cienfuegos）。

台灣人前往古巴，可於抵達古巴前一站所在地購買古巴的觀光卡，停留期限30天。

羅馬尼亞雖已加入歐盟，但還不屬於申根區國家。根據外交部領事事務局資訊，台灣人以免簽證待遇、備妥相關文件進入申根區後前往羅馬尼亞，在6個月內可停留最多90天，停留天數與申根區內停留天數分別計算。

領務局同時提醒，羅馬尼亞為打擊人口走私及加速成為申根區國家，對外籍旅客入境把關嚴格，台灣人以免簽方式進入羅馬尼亞，最好從西歐國家轉機，避免經由中東及中國大陸。1060319

(中央社)