虎尾地下汙水管工程氣爆 一工人受傷無大礙

虎尾鎮復興路233號附近的地下汙水管線施做工程，19日下午2點多發生氣爆，人孔蓋被炸飛3、4公尺、1支交通號誌桿損壞，1名工人手、胸部灼傷，送醫治療後無大礙，事發原因由縣政府與消防局釐清中。

縣政府水利局委外在虎尾鎮進行地下汙水管線施做工程，今天下午2點多承包商在雨水下水道清除汙泥，突然一聲巨響，人孔蓋被炸飛、1支交通號誌桿損壞，周邊路面破碎，附近民眾表示，爆炸當時有聞到一股瓦斯味。

縣政府水利局表示，事發後馬上派員到現查查看，並沒有瓦斯味，瓦斯公司用儀器測量，也未測到瓦斯，但有檢測到濃度不高的一氧化碳，目前已封鎖現場，由相關單位釐清事發原因。

(中時)