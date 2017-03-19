嘉義救國團揪200志工蘭潭淨山
嘉義救國團慶祝青年節，建置「嘉義愛心1980志工服務平台」粉絲專業平台，揪集200多名志工，今天到蘭潭淨山，有的青年志工是第一次到蘭潭步道健行兼撿垃圾整理環境，藉此更深入認識地方風土，格外開心。
嘉義救國團總幹事吳建明表示，今年嘉義救國團籌組嘉義地區慶祝青年節籌備會，特別設計了「嘉義愛心1980志工服務平台」粉絲專業平台，由嘉義地區的志工團體提供青年參與服務的訊息，讓青年朋友藉由這平台參與志願服務工作。
今天蘭潭淨山活動是首次藉由此平台號召的活動，有高中大專學生、救國團東區、西區團委會、工商青年社會服務隊、真善美聯誼會等義工團隊共200多人參加，竹崎、朴子、大埔、水上、大林也同步辦理。
參與活動的工服隊召集人李偉誠表示，建置此平台後，希望藉由此平台號召青年朋友加入義工行列，讓義工們動起來為地方服務更多。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。