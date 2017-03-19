嘉義救國團揪200志工蘭潭淨山

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嘉義救國團志工揪集到蘭潭淨山。（嘉義救國團提供）

嘉義救國團慶祝青年節，建置「嘉義愛心1980志工服務平台」粉絲專業平台，揪集200多名志工，今天到蘭潭淨山，有的青年志工是第一次到蘭潭步道健行兼撿垃圾整理環境，藉此更深入認識地方風土，格外開心。

嘉義救國團總幹事吳建明表示，今年嘉義救國團籌組嘉義地區慶祝青年節籌備會，特別設計了「嘉義愛心1980志工服務平台」粉絲專業平台，由嘉義地區的志工團體提供青年參與服務的訊息，讓青年朋友藉由這平台參與志願服務工作。

今天蘭潭淨山活動是首次藉由此平台號召的活動，有高中大專學生、救國團東區、西區團委會、工商青年社會服務隊、真善美聯誼會等義工團隊共200多人參加，竹崎、朴子、大埔、水上、大林也同步辦理。

參與活動的工服隊召集人李偉誠表示，建置此平台後，希望藉由此平台號召青年朋友加入義工行列，讓義工們動起來為地方服務更多。

(中時)