名牌包遭竊 提供監視影像的店長竟就是賊
中市陳姓女子日前到髮型工作室消費，放置休息室的名牌包遭竊報案，第四警分局大墩派出所警方向鄰櫃童裝店調監視器影像調查，竟追查到出借影像的童裝店陳姓女店長就是賊，依竊盜罪嫌送辦。
陳女日前上午到南屯路二段的髮型工作室消費，要付款時，才發現放置在休息室的名牌包不翼而飛。陳女報警指出，手提包內還有準備繳交子女學費新臺幣1萬5千元現金。
警方調查，髮型工作室與童裝店共處一家店面內，而向童裝店協調借調監視器畫面追查，陳姓女店長不假思索地答應。員警檢視畫面發現有名女子偷走手提包，經查證涉嫌女子竟是陳姓女店長。
陳姓店長供稱，遭友人騙走近新台幣80萬元，導治經濟壓力沉重，才起了貪念行竊。她並指稱，因熟悉店內監視器才誤認行竊過程不致於入鏡，還故作鎮靜出借監視器影像，沒想到仍難逃法網。
(中時)
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