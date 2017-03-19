大溪豆干節 超大豆腐蛋糕登場

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2017大溪豆干節今天亮點，豆渣也有新生命，重達180台斤的豆腐大蛋糕登場，現場提供超過千人享用，民眾贊歎好吃

大溪豆干節今天帶來「豆腐大蛋糕」，運用富含豐富蛋白質與膳食纖維的豆渣，製作香甜美味的蛋糕甜點，重新賦予豆渣新生命，人氣女團伊梓帆共同參與，現場人潮滿滿，搶先品嚐豆渣大蛋糕。

平面有150公分乘150公分，重達180台斤的豆腐大蛋糕，現場提供超過千人享用，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，歡迎所有民眾來到大溪觀光，可多多利用大溪透明景觀電梯、710永寧到大溪快捷公車等新建設，更方便的來到桃園大溪旅遊。1060319

(中央社)