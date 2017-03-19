突破4萬人次！ 世界搏茶會旅遊人次將創新高

2017世界搏茶會於18日在嘉義縣蒜頭糖廠西側倉庫區盛大開幕，18日開幕當天湧入1萬8千多人，截至今(19日)下午4點為止旅客人數突破4萬多人，有望突破20萬人次記錄，對此縣長張花冠予以肯定，同時呼籲大家不要錯過精彩的世界搏茶會活動。

今年主辦單位精心規劃大型停車場，供自行開車的民眾方便來訪，同時有高鐵接駁服務等低碳交通工具供民眾搭乘，張花冠表示，茶鄉聞名的嘉義縣傍山依水且風光明媚、茶景宜人，是假日闔家出遊的好去處，看到此次室內室外座無虛席，國際級的本國及外國藝展館摩肩接踵，；藝術家打造的山光水影館更是人潮洶湧，累了還可至茶品餐飲區歇腳敘舊，茶友們來此交流絕對是個褪去疲勞，一解思茶之愁的好地方。

文化觀光局長許有仁說，第二屆的世界搏茶會，持續深受民眾喜愛，延續去年世界茶文化展演、世界大茶會、世界茶器展、茶業展銷會及茶旅行等主題之外，今年更特別增加「夜間茶席」、「山光˙水影主題館」、「Tea Bar創意茶食」與「客家擂茶館」，展開為期十天的展演活動，吸引鄉民返鄉參與，更吸引外縣市民眾慕名而來，一品嘉義好茶，預計今年旅客將突破記錄。

(中時)