爬台南大凍山 澎湖囝仔直呼「好高！」

來自澎湖的16位家扶青少年從未登過大山，今天登上台南大凍山山頂後，開心合影。(北台南家扶提供)

北台南家扶中心在白河關子嶺舉辦2天1夜的青少年「登山冒險暨交流體驗活動」，邀請來自澎湖家扶的16位青少年參加大凍山登頂活動，這群見慣海邊風景的澎湖囝仔都是第1次登山，心情超級興奮，不少人登上山頂時，忘情歡呼「我做到了！」在山頂鳥瞰風景，共同感想是「好高」。

大凍山是台南市第一高峰，標高1241公尺，對經常登山健行的民眾，只是小菜一碟，但對於這些來自澎湖的青少年來說，就像是摩天大樓，因為澎湖本島的最高峰，是僅52公尺的拱北山。

今天一早，參與第3屆少年展力方案的北台南家扶34位青少年充當嚮導，帶著澎湖家扶16位青少年，透過登山過程培養青少年的團隊合作力，一開始還有說有笑，但中後段越來越高，偶爾還吹起大風，不少人氣喘吁吁，直說「要到了嗎？比游泳累耶！」沿途民眾也讚聲鼓勵，花了2個多小時終於登頂，從高處目睹未曾見過的景色，眾人都感動得說不出話來。

澎湖家扶社工鄭怡慧表示，這群少年對這次參加台灣本島登山冒險體驗都十分珍惜，有機會還想挑戰更高的大山。

(中時)