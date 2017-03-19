男人怕女人？汪小菲：是怕她們不開心

俗語說：「怕老婆的男人更容易成功」，藝人大S的先生汪小菲今天凌晨在微博感慨PO文：「男人怕女人不是真的怕，而是怕她們不開心，不快樂。」

汪小菲說：「工作再多再好，不能讓心愛的女人們分享和快樂，又有什麼意義和價值呢？」

新浪娛樂報導，汪小菲這幾年都在台灣，19日凌晨，汪小菲轉發一篇網友的文章，提及他生命中最重要的3個女人是他的母親、妻子和女兒，還同時列舉他談這3個女人時的態度。

看到網友對自己昔日言論的總結，他說：「男人怕女人不是真的怕，而是怕她們不開心，不快樂。」

身為獨子的汪小菲，曾在談到母親張蘭時表示：「她總會支持我們每一個人的選擇。」並稱讚母親是一個「相當大氣的女人」。

聊到妻子大S（徐熙媛），汪小菲則充滿憐惜。他回憶大S生第二胎後，曾出現昏迷和缺氧狀況，產後兩週，一天要打8劑止痛針，到現在手上都還有痕跡散不去，說到此處汪小菲心疼不已。

汪小菲也提到女兒小玥兒。他有感而發說：「現在夜裡，玥兒睡了，我卻想她到睡不著。」

網友們看到汪小菲對自己母親、妻子、女兒滿滿的愛，紛紛齊呼「好男人」，不少網友對他的話表示贊同：「說得好，在立志拯救世界前，不如先照顧好家人。」1060319

(中央社)