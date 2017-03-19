與診所合作 台南市立醫院資源入社區

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台南市立醫院的社區醫療群夥伴關廟區盈泰診所今天開幕，盼建構完善社區居家醫療照護網，讓民眾可就近就醫，省去舟車勞頓至都會區大醫院就診的不便。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，區域教學醫院與基層院所合作，不僅可落實醫療分級，也可以藉醫療團隊力量延伸長照2.0的概念，將居家醫療整合、出院準備服務觀念往下扎根。

盈泰診所院長侯盈仲原是台南市立醫院家醫科主治醫師，此次也是回鄉服務。除了家庭醫學科之外，每週四上午有台南市立醫院副院長暨胸腔內科主治醫師鍾國謀、每週四下午為腸胃內科主治醫師區士方提供駐診服務。

侯盈仲表示，希望落實社區醫學在地服務精神，成為社區的「醫療小管家」。診所服務範圍包括感冒、高血壓、糖尿病、高血脂、失眠、肝膽腸胃疾病、咳嗽、胸悶、氣喘、呼吸道感染、成人健檢、外傷處理、疫苗接種等。1060319

(中央社)