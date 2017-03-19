爭取前瞻基礎建設 竹市推大新竹輕軌

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政府推動「前瞻基礎建設」特別條例，新竹市長林智堅今天表示，將以「大新竹輕軌路網」爭取納入「軌道運輸」建設，提供市、縣民及園區人進步的綠色運具，改善大新竹交通。

林智堅表示，「前瞻基礎建設計畫」特別條例預計23日在行政院會通過後送立法院審議，竹市府邀請學者專家共同討論，「大新竹輕軌路網」計畫以環狀路網串聯「新竹舊城區」、「新竹科學園區」、「高鐵特定區」、「竹北生活圈」四個核心區域，期盼得到行政院支持。

林智堅說，「大新竹輕軌路網」將以市民生活的角度思考，打破縣市藩籬，利用現有道路空間，規劃嶄新的平面和高架路線，有效解決大新竹地區長期以來交通壅塞問題。

「大新竹地區的城市風貌，將因運輸系統而改變」林智堅強調，「大新竹輕軌路網」不僅串接起大新竹地區的交通人口，更提供市民一個新的、進步的綠色運具，創造嶄新城市風貌。1060319

(中央社)