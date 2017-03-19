難以抗拒的粉紅誘惑 迷鳥細嘴鷗台東現蹤
粉紅色的誘惑！台東鳥友賴文和，日前在太平溪出海口，發現1群紅嘴鷗當中，有1隻從沒看過的鳥，經上網請教鳥友，確認是罕見迷鳥細嘴鷗的繁殖羽，台灣過去僅有1筆紀錄，鳥友恭喜賴文和中大獎，不少西部的鳥友也專程來欣賞這隻粉紅色的鷗。
賴文和說，6天前到太平溪巡視鳥況時，發現1群紅嘴鷗中有1隻從沒看過，羽色淡粉紅的鷗混在裡面，上網請教鳥友，一眼就被嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺認出，是超級大迷鳥細嘴鷗。
「這是1隻好鳥」，閱鳥無數的台東高中學生許宸說，本來也看不出是什麼鷗，翻看了不少圖鑑，上網查資料，又跟朋友討論後，終於確定是細嘴鷗，他說，細嘴鷗首次被發現，是4年前在嘉義布袋，而且當時還是冬羽，這次在台東出現的是夏羽，難怪圖鑑會找不到。
他說，細嘴鷗分布於西歐、北非、中亞及印度西北等地區，可能迷航後，與紅嘴鷗混群，北返的路程中，在太平溪畔暫時歇腳。
細嘴鷗繁殖羽除了翅膀是灰色以外，頭、胸、腹部都是淡淡的粉紅色，雖然與數十隻紅嘴鷗混群，但是大多時間與鷗群保持距離，飛行時，粉紅色的身影，襯著綠色的溪水，賴文和說，粉紅色的誘惑難以抗拒，因此每天都守在溪旁，為「紅粉佳人」留下美麗倩影。
(中時)
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