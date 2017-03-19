億級CEO黎姿辣露香肩 香港貴婦華麗飯局照曝光

黎姿和李嘉欣、徐子淇等人出席派對，活動集結許多貴婦。（圖／取材自新浪娛樂）

香港女星黎姿2008年嫁給富商馬廷強後，全面退出娛樂圈，專心在家相夫教子、升格當貴婦，45歲的黎姿以「黎珈而」名義，在今年一月升格為上市公司主席，身價超過台幣20億，引發熱議。黎姿晉升事業女強人，仍不忘與姊妹淘聚會，近日和李嘉欣、徐子淇等人出席派對，活動更是集結許多貴婦。

日前名媛邱詠賢慶祝生日，與黎姿、李嘉欣、徐子淇等貴婦好友聚會，黎姿性感露香肩、徐子淇一身全黑出席，而「大美人」李嘉欣則身穿毛料上衣出席，相當貴氣，大夥兒除了開心自拍外，也留下大合照，這張聚集香港貴婦的合照，也讓外界見識到貴婦的華麗飯局。

(中時電子報)