UBA》盧家兄弟場上互別苗頭 兄弟情更感人

盧家兄弟場上對決，弟弟盧峻翔賽後落淚，兄弟情動人。（大專體總提供）

本屆UBA季軍賽由輔大強碰大黑馬中科大，除了比賽，「兄弟鬩牆」戲碼更精彩，哥哥輔大盧捷閔與弟弟中科大盧峻翔正面對決，兩人「親兄弟明算帳」，最終盧捷閔攻下全場最高25分，不但率領輔大以90比83擊敗中科大，拿下季軍，個人表現也力壓弟弟，賽後兩人相擁，盧峻翔甚至流下眼淚，感人兄弟情令人動容。

中科大盧峻翔（左）將哥哥盧捷閔當成目標，向哥哥挑戰。（大專體總提供）

就讀輔大三年級的盧捷閔，籃球路走來順遂，明仁國中、能仁家商與輔仁大學一路歷程，都是甲級名校，還拿下HBL二連霸，跟著走上籃球路的弟弟盧峻翔相較之下，從小因身材條件不佳，就讀名校明仁國中無緣出賽，升上苗栗高中也是HBL乙組學校，高中畢業後原本選擇到輔大跟哥哥同隊，但隨後因期待發展舞台，決定就讀中科大，也在大二這年殺進UBA公開一級前4強，終於打出一片天。

「哥哥一直走在前面，都是好學校，家裡的獎盃都是哥哥的，爸媽都很以他為傲，我很想證明，不只哥哥，我也能讓他們感到驕傲。」盧峻翔季軍賽無緣擊敗率隊取勝，流淚一方面不甘心，也是因為哥哥盧捷閔可能在今年就將投身SBL選秀，「一直沒機會跟哥哥一起比賽，這是最後一場球，他一直是我的目標，我真的很想贏他。」

相較於弟弟希望獲勝的企圖心，盧捷閔展現完整資歷帶來的沉穩，他下半場火力全開，是輔大能甩開中科大糾纏的關鍵，他說：「上半場被他比下去，下半場就要努力，他一直很希望贏我，我提醒他，還是要以球隊為重。」他還在比賽終了前讀秒階段，藉由發界外球機會，跟弟弟開了「假握手」的玩笑，「希望他別太緊繃，讓他放鬆一下。」

「我國中畢業就沒跟弟弟在一起了（北上能仁），也沒很常有機會看他打球，但本屆比賽，很多我的朋友跟球迷，都告訴我，『你弟弟怎麼那麼強』。」盧捷閔表示，自己的籃球資歷是弟弟的壓力，親友誇獎都是哥哥好棒，他感性地說：「看到他進步，我最感動。」

盧峻翔高中長到187公分，甚至比哥哥還高，儘管盧捷閔還是笑說「當然我比較強」，卻認為弟弟潛力十足，「搞不好未來SBL還有機會碰面。」談到未來希望當隊友還是對手，盧捷閔說：「我想跟弟弟當隊友，一起拿冠軍，我喜歡一起努力的感覺。」

(中時電子報)