砸45億建港埠旅運中心 2019年底完工

耗資45億元的高雄港埠旅運中心模擬圖。 （高雄港務分公司提供）

耗資45億元的高雄港埠旅運中心俯瞰模擬圖，銀白色船體建築可同時停泊2艘國際級觀光郵輪。 （高雄港務分公司提供）

耗資45億元的高雄港埠旅運中心堪稱亞洲新灣區重大建設之一，4年前動土開工，預計2019年12月完工後營運，銀白色船體建築可同時停泊2艘國際級觀光郵輪，屆時尖峰小時可服務通關郵輪旅客逾2500人，海岸觀景平台24小時開放民眾登台眺望高港風光，成港都新地標。

高雄港是舉世聞名國際大港，但客運設施簡陋及現有辦公廳舍建築老舊、空間不足，各業務單位散佈港區各處，對於服務抵港旅客、航商與洽公民眾造成不便；為扭轉高雄港重「貨物」輕「旅客」印象、整合並提供單一港埠服務窗口，高雄港務分公司依「高雄港整體規畫及未來發展計畫」並參酌「高雄多功能經貿園區特定區計畫」，選定高雄港19至20號碼頭進行「高雄港客運專區建設計畫」。

高雄港務分公司指出，該計畫改善現有客運設施及周邊環境、提供來港旅客便捷與舒適的旅運空間，且整合港區內各相關業務單位辦公空間、提昇商港服務品質，增進國際交流與觀光產業發展。

港埠旅運中心大樓為地下2層、地上15層，鋼構金屬帷幕的流線造型建築物，總樓地板面積約80100平方公尺，大樓主體空間包括辦公空間、旅客入出境空間、聯合服務櫃台、登船廊道及其他服務空間等，3樓有1500坪海岸觀景平台，24小時開放民眾登台眺望。

「港埠旅運中心完工可服務停泊18至21號碼頭的客運船舶！」高雄港務分公司說，該段碼頭長度575公尺、水深10.5公尺，可滿足船長361公尺、船寬66公尺及滿載吃水深9.15公尺的22.5萬總噸大型郵輪；而這類郵輪載客5400名、船員2400名，單一服務窗口，提供完整港務客運服務，尖峰小時可服務旅客人數提升至2500人。

(中時)