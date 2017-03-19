愛他就是挺他！A-Lin為夫領軍主場首戰獻唱
統一獅代總教練「甘蔗」黃甘霖，職棒生涯中有兩個重要的日子，2011年4月2日引退，他的歌后愛妻A-Lin，這天帶著家人到台南球場獻上祝福；2017年4月4日，是黃甘霖掌獅隊兵符後在台南主場首戰，這天A-Lin依然會到現場，用她美妙動人的歌聲，祝福另一半帶兵百戰百勝。
黃甘霖與A-Lin相互扶持的愛情故事，打動不少人的心。黃甘霖在A-Lin還沒成名前就相識，初識對她撂下一句：「小心我盜走了你的心。」，沒想到玩笑話一語成真，倆人開始祕密交往，但當時他是中職「盜壘王」，和A-Lin只能遠距談戀愛，不過只要球隊到台北比賽，一定會約時間見面，有次被A-Lin問到：「這段愛情要怎麼走？」，黃甘霖坦率的回說：「妳跟著我走就對了！」。黃甘霖後來打動小他9歲的美人芳心，2007年牽手結為連理。
婚後不久，A-Lin的歌唱生涯開始起飛，女兒也在2007年底出生，無法專心在家帶小孩，黃甘霖二話不說，當起「家庭煮夫」，等比賽結束晚上回家，就專心負起帶小孩責任，原因無他，只因自己有過輝煌舞台，希望愛妻也能在歌唱事業唱出一片天，就這樣默默支持了A-Lin8年，A-LIn對老公的體貼滿是感動，黃甘霖也說過：「我終於知道我巔峰時，她的生活處境是如何辛苦，我能體諒，我沒有任何怨言。」。
黃甘霖坦言，他所作的一切都是為了讓(A-Lin)的歌唱事業達到高峰，「這是做老公的責任！」，此話感動了不少人。
4月4日黃甘霖台南主場領軍首戰，A-Lin將以貴賓身分到場獻唱，屆時動人歌聲不僅讓現場球迷聽的如癡如醉，也意味對老公的滿滿祝福。
(中時電子報)
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