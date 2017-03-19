原民質疑原轉會 府：長期溝通才有成果

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會明天將開會，原民團體今提出質疑。總統府副秘書長姚人多說，不可能只靠街頭衝撞就能轉型成功，會前就預告會議無用，無助於溝通。 總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會明天將召開第1次委員會。原民團體今天再度召開記者會表示，沒有調查就沒有真相，沒有真相就沒有正義，質疑轉型正義淪為口號。

另外，台灣教授協會也發出「完整劃設原住民傳統領域是本土政權應有的氣魄與價值」聲明稿指出，民進黨若自我標舉為第一個本土政黨，那麼必須對這島嶼的被掠奪史進行正義的修復，才得以宣稱自己是一個「本土政權」，對原住民族的權利回復自然是最重要的一環。

總統府副秘書長姚人多表示，原轉會的代表是政府費時4個多月時間等待各族推派代表出來的，如果在還沒開會之前，就去質疑該會的正當性、代表性，這是不是對這些委員很不公平？

姚人多說，原轉會是政府與原民間的協商機制，「以前從來沒有的」，雖然現階段沒有法律的約束力量，但這是新嘗試，轉型正義不可能只靠街頭衝撞就能轉型成功，都需要長期溝通才能有成果，在該會運作前就預告會議無用，這對溝通一點幫助都沒有。

姚人多指出，原住民團體對議題有意見，可透過原轉會傳達，會中也有他們的代表，「不是沒有他們的聲音」，但原轉會是共識決，要顧及大家的意見，「應該給原轉會委員一些討論空間。」

總統府發言人黃重諺則重申，府方了解，對於原住民族傳統領域，有些人還有不同的意見。「我們認為應該透過總統府召開的原轉會，作為最重要的對話機制，總統會與各族推舉出的委員持續展開對話，並歡迎族人表達多元的意見」，而總統向原住民族道歉時所宣示的誠意和決心，從來沒有改變。1060319

(中央社)