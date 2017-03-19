澳青少年夜泳遭鱷魚咬 擊鱷頭部逃生

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澳洲醫護人員今天表示，1名青少年夜半在河中游泳時遭鱷魚咬住，據稱當時他拚命攻擊鱷魚頭部，才得以幸運地從鱷魚的大嘴中逃脫。

澳洲廣播公司新聞網（ABC）與法新社報導，昆士蘭救護車局（QAS）表示，這名叫迪堡（Lee de Paauw）的18歲青少年，今天凌晨在澳洲東北部沿岸強史東（Johnstone）河遭受攻擊，左手臂受到外傷。

QAS凱恩斯資深營運督導諾伯爾（Neil Noble）告訴記者，迪堡在「與朋友狂歡」時為了表現自己很大膽，跳進河裡。

諾伯爾說：「他很幸運能從這次這次事件生還、被救起，但由於手臂大面積受傷，得接受手術治療。」

當地報紙「凱恩斯郵報」（Cairns Post）報導，鱷魚之所以放開迪堡的左手臂，是因為他不斷用手痛毆鱷魚頭部。

諾伯爾進一步說，迪堡的友人努力將他快速拉出水面，幫助他逃過一劫。（譯者：中央社許湘欣）1060319

(中央社)