免瓜田李下 白宮顧問出售大陸工行股份

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為避免新職務可能帶來的利益衝突，美國白宮經濟顧問寇恩將出售手中持有的中國工商銀行大量持股。以16日當天的交易股價估算，寇恩將出售的股票價值高達1600萬美元（約新台幣4.92億元）。

中國大陸工商銀行擁有約人民幣24兆元資產，是全世界最大的銀行機構。紐約時報日前引述美國官箋局（Office of Government Ethics）公布的一系列資產文件報導，出身高盛集團（Goldman Sachs）的寇恩（Gary Cohn）持有工商銀行大量股份。

報導指出，目前尚不清楚寇恩是在何時買入工商銀行股票，以及計畫出售的日期。他與白宮發言人均未針對這項出售計畫做出回應。

不過據另一份文件顯示，他與妻子預計將出售工行取得的收益，投資於其他像是短期國庫券等資產。

紐約時報指出，在美國總統川普聲稱中國大陸對美國經濟成長構成威脅之際，將領導白宮國家經濟會議（National Economic Council）的寇恩持有中國大陸銀行大量股份一事，格外引人關注。1060319

(中央社)