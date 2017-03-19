泰國和尚摸走店家iPhone
泰國南部有1名和尚打扮的男子進入店家順手牽羊偷走iPhone手機，被監視器錄下清楚過程，影片上傳後，引發泰國網友議論，都認為僧人應守佛規。
泰國泰叻報報導，17日下午兩名和尚打扮的男子進入泰國南部春蓬省1家米店，不到5分鐘就離開，店家正納悶和尚下午外出不是買米嗎，也不是清晨的化緣時間，才想到放在桌上的手機不見了，查看監視器，果然見到是被其中一人摸走。
店家並不想追究，不過有人在社群網站公布這段影片，並懸賞5000泰銖，希望找出這兩名男子，也提醒所有店家注意類似的犯罪行為。
泰國警方已經介入調查，並通知泰國僧伽委員會調查，是否這兩名男子真實身分。泰國網友則認為，若是出家僧人則觸犯佛規，也是犯罪行為，對這種宵小應讓他們接受法律制裁。1060319
(中央社)
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