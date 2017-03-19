前中日龍百勝川上憲伸引退：沒信心繼續下去
再強的投手，始終也難敵歲月的摧殘！過去曾為中日龍王牌投手，2004年澤村賞得主，還站上過大聯盟舞台的41歲老將川上憲伸，近年飽受右肩腱板傷勢困擾，自2015年後就消失在日職球壇，沉潛兩年後，19日他帶著平靜又感傷的情緒，正式宣布褪下戰袍。
在日職時期，川上菜鳥年就以14勝奪得新人王，更在2004年囊括日職的投手最高榮耀「澤村賞」及央聯年度MVP兩項大獎。2008年季後，以33歲之姿赴美挑戰大聯盟，但僅打拚兩年，寫下8勝22敗戰績，隨後回鍋中日，但右肩傷勢導致他無法穩定出賽，最終2014年遭釋出。
「看看經典賽投手跟選手們的精神！我已經沒有信心繼續下去了」在日職留下117勝76敗傲人戰績的川上，如今年輕球員們的崛起，也只能選擇引退一途，下一步他將計畫轉型成為球評。川上的引退，不禁讓與他同世代、現效力小熊，下個月將滿42歲的右投上原浩治感嘆，「憲伸引退….又是一個同世代的…。」
(中時電子報)
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