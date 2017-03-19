限韓令下 韓星轉戰東南亞市場

為了報復南韓同意部署薩德反導系統，北京祭出限韓令。失去中國大陸這個龐大市場的南韓明星紛紛轉戰東南亞，希望能彌補薩德系統部署帶來的衝擊，也引發南韓娛樂圈對於市場多元化的思考。

南韓同意美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），引來鄰近的中國大陸高聲抨擊。北京當局更是祭出限韓令，大陸旅行社紛紛將南韓旅遊行程下架，提供薩德系統用地的南韓樂天集團也遭到大陸民眾的抵制。

最慘的應該是近年來積極開拓中國大陸市場的南韓演藝圈。在限韓令下，中國大陸網路播映平台已經不再播放南韓節目，南韓藝人的商演活動也紛紛遭到取消。

為了彌補薩德系統部署帶來的衝擊，韓聯社報導，K-pop偶像明星紛紛選擇轉戰東南亞市場。偶像團體EXO昨天在馬來西亞吉隆坡舉辦巡迴演唱會，下個月2日也將前往新加坡巡演。

去年12月退伍的JYJ成員金在中在結束日本與香港的演出後，昨天也在泰國曼谷舉辦演唱會，吸引來自東南亞各國約5000名歌迷到場支持。金在中也將在25日與4月1日分別在澳門與台灣舉行演唱會。

報導指出，雖然韓流早已經風靡東南亞，但中國大陸才是南韓娛樂圈的重點區域，隨著近來中國大陸擴大反制薩德系統部署，南韓娛樂圈市場多樣化的問題也浮上檯面。

南韓一家經紀公司就表示，雖然期待南韓能與中國大陸改善關係，但無法排除限韓令長期化的可能，公司方面正在規劃讓期下偶像團體更深入亞洲其他國家和地區。1060319

(中央社)