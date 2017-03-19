第二屆台灣歷史小說獎 首獎再度從缺

第2屆台灣歷史小說獎今天頒獎，決審作品在結合歷史與文學方面稍嫌不足，首獎再度從缺。導演吳念真擔任評審，表示社會太嚴肅看待台灣史，歷史小說首重反映當代。

台灣歷史小說獎下午在台北舉行第2屆頒獎典禮，新台灣和平基金會董事長辜寬敏、文化部長鄭麗君等人出席。該文學獎由新台灣和平基金會創辦，2015年舉辦首屆競賽；徵選作品以台灣歷史人物、事件或時代背景為創作主軸、10萬字以上長篇小說，最高獎金首獎新台幣120萬元。

參賽作品有13件進入初審，複審挑出7件，決審共5件，為「南十字星」、「叛之三部曲 首部曲：忤」、「黃金之河」、「獅子花1875」與「盡日」。

最終揭曉結果，由「叛之三部曲 首部曲：忤」、「獅子花1875」、「盡日」獲得佳作，每名參賽者抱走獎金20萬元，本屆首獎再度從缺，與前年比賽情形相同。評審代表范銘如解釋，入選作品有些注重歷史性，有的則展現優秀文學技巧，然結合歷史性與文學性稍嫌不足。

吳念真擔任決審評審之一，上台先向參賽者鞠躬致敬，「謝謝你們的創作讓我悠遊在台灣每階段故事裡」，表達現今不確定、什麼都用嘴巴講的時代，用文字傳述事情很不容易。

他認為歷史小說重要性在於通俗易懂，凝聚人們對當時代的反應，直言社會太過嚴肅看待台灣歷史，每每研究起來爭議不斷，笑說花都還沒種出來，卻討論花應該怎麼長。

新台灣和平基金會表示，今年起每年進行「台灣歷史小說作家輔助計劃」，一年收4個名額，一人最多50萬創作輔助金，盼號召有志寫作者投入台灣歷史小說創作。1060319

(中央社)