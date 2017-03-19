統一獅天后嘉賓 總教練夫人A-Lin獻唱

職棒統一獅隊今天宣布4月4日在台南對富邦悍將的主場開幕戰，代總教練黃甘霖的妻子、天后級歌手A-Lin登場獻唱。

統一獅本季發表全新「猛獅」隊徽、視覺系統，21日即將發表全新主場、客場球衣，4月4日主場首戰也有爆炸性話題，天后級歌手A-Lin到場演唱。

這天也是黃甘霖擔任統一獅總教練的第一場主場比賽。黃甘霖過去是統一獅明星球員，2010年季後轉任教練，本季接下一軍兵符。

黃甘霖與A-Lin在2007年結婚，成為體壇與演藝界的一段佳話。1060319

(中央社)