統一獅天后嘉賓 總教練夫人A-Lin獻唱
職棒統一獅隊今天宣布4月4日在台南對富邦悍將的主場開幕戰，代總教練黃甘霖的妻子、天后級歌手A-Lin登場獻唱。
統一獅本季發表全新「猛獅」隊徽、視覺系統，21日即將發表全新主場、客場球衣，4月4日主場首戰也有爆炸性話題，天后級歌手A-Lin到場演唱。
這天也是黃甘霖擔任統一獅總教練的第一場主場比賽。黃甘霖過去是統一獅明星球員，2010年季後轉任教練，本季接下一軍兵符。
黃甘霖與A-Lin在2007年結婚，成為體壇與演藝界的一段佳話。1060319
(中央社)
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