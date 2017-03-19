萬金石馬拉松 肯亞蒙古稱王封后

我要評比

國際田總銅標籤認證的2017新北市萬金石馬拉松今天在風雨中進行，男子組由肯亞選手耶哥稱王，女子組則由蒙古女將孟荷札雅封后。

全台唯一國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證的「2017新北市萬金石馬拉松」，今天在萬里翡翠灣開跑，吸引超過1萬2000名海內外熱愛馬拉松的跑友參加。

首次參加萬金石馬的耶哥（Kipkogei Yego），以2小時17分2秒在男子組奪冠，賽後他說，萬金石馬的賽道景色非常漂亮，跑過山坡迎向海風，跟一般的城市馬拉松相比也較具挑戰性。

孟荷札雅（Munkhzaya Bayartsogt）以黑馬之姿跑出2小時38分8秒，拿下女子組冠軍，她表示，今天來的時候看到很多非洲裔的選手，原本以為沒有機會獲勝。

新北市萬金石馬拉松連續3年通過IAAF銅標籤認證，今年申請銀標籤審查，因此吸引多達14個國家、32名優秀國際菁英選手參與。1060319

(中央社)