國軍形象連續劇 預計9月播出

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國防部發言人陳中吉今天表示，國防部將推出國軍形象連續劇，預計9月播出，目前已完成招標，經費約新台幣1280萬元；外界不需要稱國軍形象連續劇為台版「太陽的後裔」。

陳中吉下午受訪表示，國軍形象連續劇希望透過影片傳達國軍募兵轉型、國防自主、戰訓本務、軍民同心，以及軍民共同面對天然災害挑戰，完成任務的感人故事，以增進國人認同與支持。國軍與社會密不可分，會透過相關元素，融合在國軍形象連續劇當中。

他說，國軍形象連續劇預計拍攝16集，經費1280萬元，已完成招標，目前正在積極選角、規劃。

媒體稱國軍形象連續劇是台版「太陽的後裔」，陳中吉澄清，這種說法對台灣文創不公平，不需要將兩者做連結。

韓劇「太陽的後裔」劇情描述由演員宋仲基飾演對國家高度忠誠的特戰司大尉「劉時鎮」，與宋慧喬飾演的漂亮醫生「姜慕妍」的浪漫愛情故事；去年在台灣播出，首集平均收視率達1.5，約55萬人收看。1060319

(中央社)