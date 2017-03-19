仰德台日友好盃 日本1分險勝完成3連霸

日本隊完成3連霸，仰德集團董事長許育瑞(著白上衣)頒發冠軍獎盃合影。(圖：仰德集團提供)

總獎金600萬台幣的仰德台日友好盃今天（19日）在林口高爾夫球場舉行最後1回合的史克藍波賽制（Scramble）的對抗，受到濃霧影響縮短成9洞，雙方打得難解難分，台灣隊今天獲得4.5分，日本隊獲5.5分，最後日本以總得分10.5分 比9.5分贏得「3連霸」，再度抱走冠軍獎盃及獎金360萬元，台灣隊獎金240萬元。

謝敏男(左)／盧建順(右)最後1洞錯失追平對手機會，讓台灣隊最終1分差飲恨落敗。(圖：仰德集團提供)

兩隊各自提供獲得獎金的10%，加上許金德紀念基金會提供的60萬元，共120萬元，做為台灣、日本培養業餘選手進軍2020東京奧運的培訓基金，讓這場長春對抗賽更具傳承的重大意義。

今天雙方戰況緊繃，前9組戰成4.5比4.5平手，但是關鍵的最後1組，台灣隊謝敏男／盧建順以1桿之差輸給日本隊的海老原清治／倉本昌弘，日本隊獲得致勝的1分，以總分5.5分擊敗台灣隊4.5分奪冠。

今天最後1回合的前兩組業餘組雙方各拿下1分，台灣隊的王偉軒／俞涵軒（女）以-6的30桿成績，擊敗日隊的今野大喜／松原由美的平標準桿36桿；不過昨天大勝的台灣隊陳裔東／蔡雨達今天推桿表現不佳，以35桿輸給日隊岩田大河／久常涼的34桿，失掉1分。

台灣隊今天獲勝的另3組職業球員分別是林吉祥／鍾春興以32桿勝日隊的水卷善典／鈴木亨的36桿；陳志忠／呂文德以32桿贏日隊秋葉真一／高見和宏的33桿；陳志明／汪德昌以30桿勝日隊的崎山武志／室田淳的34桿。

台灣隊謝玉樹／謝錦昇與日隊的飯合肇／尾崎直道都打出33桿戰成平手，各隊各得積分0.5分。

日本隊獲勝的4組為，久保勝美／清水洋一以34桿贏台灣隊張宏達／周宏男的35桿；井戶木鴻樹／鈴木亨以33桿勝台灣隊沈忠賢／林根基的34桿；米山剛／富永浩以28桿勝台灣隊陳榮興／翁永田的33桿；日隊海老原清治／倉本昌弘以32桿比33桿擊敗謝敏男／盧建順。

台灣隊汪德昌在第9洞第3桿在自距旗29碼處，直接切桿進洞，獵下全場唯一老鷹，與陳志明合力寫下今天9洞最低桿30 桿，助台灣隊增添1分，獲得場邊球迷拍手喝采。

仰德集團董事長許育瑞在頒獎典禮上指出，這項比賽已經舉辦3年，日本交流協會與日本在台企業都認為是相當有意義的比賽活動，尤其是台日許多長春名將都是傳奇人物，他們的翩翩風度與擊球風範以及比賽的體力，都不會輸給美巡，也因此受到球迷喜愛。

(中時電子報)