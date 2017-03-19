醫界F4 合作無間專治蛇吻

中榮蛇傷團隊由毒物科醫師毛彥喬、感染科醫師劉伯瑜、免疫風濕科賴國隆與整型外科賴志昇4名醫師組成(由左而右)。（馮惠宜攝）

因應毒蛇咬傷型態與傷害不同，為搶加速鑑別診斷與治療，台中榮總成立跨科系治療團隊「蛇傷團隊」，由感染科醫師劉伯瑜、免疫風濕科賴國隆、毒物科毛彥喬和整型外科賴志昇4名醫師分工治療，較之他院毒物科醫師獨挑大樑，這4人合作無間，贏得「專治蛇吻F4」稱號。

台中榮總毒物科醫師毛彥喬指出，研究資料顯示，在台灣每年約有1000例左右的毒蛇咬傷個案發生，死亡率約為0.1％。資料也顯示，台灣陸棲毒蛇多達16種，其中青竹絲、龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節、百步蛇、與鎖鏈蛇是臨床最常見的六大毒蛇。

台灣北、中、南部的蛇傷種類並不一致：北部與南部的蛇傷主要是青竹絲或龜殼花的咬傷，中部地區則是眼鏡蛇，佔了超過1/3的個案。眼鏡蛇咬傷在其他地區是相對少見的。百步蛇與鎖鍊蛇的咬傷個案，每年可能僅有1-2例，且主要分布在南部或東部地區。

不同毒蛇咬傷，對人體的傷害也不同，目前疾管署疫苗中心針對6大毒蛇有專一性抗蛇毒血清，唯如患者無法舉證是那一種蛇咬傷，臨床上診斷就只能依醫師經驗判斷，台中榮總透過軟組織超音波依傷口血流狀況協助鑑別診斷，並以此利器協助治療時了解皮下組織狀況。

毛彥喬說，毒蛇咬傷一般分為神經性傷害、出血性傷害，如中部最常見的眼鏡蛇咬傷就是出血性傷害，常常會造成傷口嚴重的潰爛、感染、或壞死性筋膜炎。

而雨傘節咬傷傷害以神經性毒素為主，它會模擬人類神經傳導物質的作用，阻斷肌肉神經傳導，造成眼皮下垂、講話不清、神經肌肉麻痺無力、甚至呼吸肌麻痺而呼吸衰竭。

這個蛇傷團隊由毒物科醫師毛彥喬負責第一時間收治病患，施打專一抗蛇毒血清；免疫風濕科醫師賴國隆負責以軟組織超音波做鑑別診斷，並持續透過傷口周邊血流訊號忙鑑別蜂窩組織炎、膿瘍和感染性關節炎等；感染科醫師劉伯瑜則負責病患傷口感染控制，整型外科醫師賴志昇則是針對病患傷口清創、植皮等提供治療。

(中時)