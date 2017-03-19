李建軒戴綠帽堅不放手　談戀愛像中邪

李建軒是康雷和張鴻的兒子。（邦寧傳播提供）

李建軒曾征戰各大歌唱比賽。（邦寧傳播提供）

李建軒曾征戰各大歌唱比賽。（邦寧傳播提供）

李建軒是歌壇「神雕俠侶」康雷和張鴻的獨生子，他18歲參加超級偶像第4季打進15強，隔年在香港亞洲星光大道8強PK賽踢館成功，成為央視全球聯播客家之夜演唱嘉賓，並獲邀在深圳衛視跨年、春晚演唱，2014年更榮獲金鐘獎中國音超「最佳新人獎」，台前成績風光，私底下戀情卻非常崎嶇。

他去年和前女友交往，不到1個月便發現女方和前任男友偶斷絲蓮，不僅互傳瞹眛簡訊還上床，女生主動向他提出分手，他卻像鬼遮眼般不放手，連他媽媽都覺得兒子「怎麼突然變了個人」，簡直像中邪；直到半年前他全心準備發片，才將這段「好像自己才是第三者」的戀情劃下句點。

他與前女友交往半年花光20萬積蓄，不僅常吃大餐、每周看2到3次電影，還到日本旅行，半年前2人分手僅過２天，女生便和前男友復合。

(中時)