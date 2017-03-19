陳師孟:若馬因我被起訴 未免太抬舉我

監委被提名人陳師孟今天說，他不認為前總統馬英九被起訴，是因為他的關係，因為有很多人去按鈴控告、檢舉馬英九，「把它歸諸於我，實在太高估、太抬舉我了」。

陳師孟今天出席新台灣和平基金會的第二屆台灣歷史小說獎頒獎典禮。

媒體問到，陳師孟日前說要處理「辦綠不辦藍」的法官與檢察官，陳師孟話講完，國民黨的黨產官司就輸了，馬英九也因洩密案被起訴。

陳師孟今天說，他不覺得這是因為他的關係，很多人按鈴控告、檢舉馬英九，總是有幾件是檢察體系會注意的，「如果說是因為我講話的關係的話，對那些去控告、檢舉的人非常不公平」、「把它歸諸於我，實在太高估、太抬舉我了」。

他說，司法權在三權分立的國家是獨立性很高，但是「在我們這個社會裡面，司法獨立性非常差」，尤其，過去半個世紀都是同一個政黨在主政，都是威權體制，所以要求司法獨立是緣木求魚，必須有一個外在的權力制衡它，而這個外在權力就是監察權。

媒體追問，如果五權憲法有問題，民進黨現在執政多數，是不是應該考慮修憲？

陳師孟說，修憲當然是釜底抽薪、從根本解決的辦法，但如果現階段修憲的話，不只是五權制度、憲政設計的問題，還牽涉到很多政治敏感度高的議題，包括國家的名稱等等，他不會覺得目前直接進入修憲的程序很容易，但如果一旦各黨都同意這樣的作法，立法院發動修憲的話，他當然是同意。

不過，他強調，在司法獨立性未建立之前，他不認為要把監察權修掉，至於考試權，他從頭到尾都認為考試權是多餘的；他說，他現在覺得監察權對台灣未來的體制健全或國家的健全，仍有存在的必要。

對於外界有聲音認為，總統提名陳師孟出任監委，是自找麻煩。

陳師孟說，他不曉得會不會對蔡總統造成很大的困擾，但就像他之前所講，如果不是有一個心中的目標或任務感的話，他的確不必來做這樣的事，假如蔡總統不認同他的想法，也不會同意提名他，「我相信，蔡總統或許覺得找我是製造自己的麻煩，但是她一定覺得還是值得有這樣的麻煩」。

他說，雖然現在有司法改革的國是會議，司改國是會議對司改是非常重要的事，但與監委彈劾無良法官與檢察官，應該是雙軌併進；他強調，監察院的彈劾權主要是割除司法體系的癌細胞。1060319

(中央社)