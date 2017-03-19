香港美食餐車 品味道地美食
旅行不忘品嘗街頭美食，香港旅遊局近年仿效歐美推出美食餐車，讓旅客在遊玩的同時，還能品嘗道地小吃。
出國旅行，品嘗美食絕對是不可或缺的一部分，有美食之都的香港今年仿效歐美推出美食餐車，為景點添加趣味，旅客可以在逛景點的同時，輕鬆吃到到地小吃。
香港旅遊局表示，美食餐車從今年2月開始試營運，16輛車分別供應黯然銷魂漢堡、鮮忌廉波蘿包、神級燒魷魚、花膠瑤柱羹、美式叉燒包、蘿蔔豬軟骨飯、五色餃子、豬肩肉三明治等。
餐車將在8個香港知名景點出沒，包括灣仔金紫荊廣場、中環海濱活動空間、尖沙咀藝術廣場、海洋公園、黃大仙廣場、香港迪士尼樂園等。
香港旅遊局補充，旅客可以下載香港美食車APP，追蹤餐車位置，並瀏覽各式資訊。1060319
(中央社)
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