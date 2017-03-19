就愛這一味 徐清志開店賣過橋米線

投入廚藝20年的徐清志赴大陸嚐到雲南當地過橋米線，驚為天人，愛上這一味，但嚐遍全台各地滇緬美食店總覺不對味，於是自己開店賣過橋米線還自緬甸進口食材，重現雲南原味。

徐清志國中畢業後沒繼續升學，從學徒幹起，先後高雄學中餐，後來北上台北學西餐，待過多家餐飲業的行政主廚，縱橫中西餐小有名氣後，2014年被對岸深圳餐飲業挖角到對岸協助業者進行餐飲管理。

西藏姑娘次里央宗在深圳有4家連鎖米線店，徐清志1年多前結織她，以台灣經驗幫她品牌行銷，致力品牌時尚化，因而接觸道地的雲南米線。

原本獨鍾西餐創意料理的他嚐過後，驚為天人，從此愛上這一味，並親自多次走訪雲南麗江古城等地，品嚐當地道地過橋米線。

徐清志說，他從出道以來就一直有自己開店的夢想，自己又愛吃且過橋米線風味獨特，具獨特性可區隔市場，去年11月於是回台籌備開米線專賣店事宜。

他表示，為找對味的過橋米線，他分別走訪桃園中壢、新北市中和著名滇緬菜集散地，嚐遍各家各攤過橋米線後都發現口感不行，味道也走掉了。

他又說，由於礙於現行法規無法輸入大陸農產，後來他將北部一家滇緬美食業者自緬甸進口的米線帶回家煮食後，雖口感不及雲南當地道地，但已很接近，於是依包裝循線到北部找到代理商，談妥進貨事宜，跨出開店的一大步。

他指出，為熬出雲南特色口味，他的過橋米線湯頭以大骨、火腿、雞骨熬煮6小時以上，盛盤時將牛肉薄片放入滾燙的鮮肉湯碗中，最後加入多種辛香料與蔬菜，每天限量100碗，賣完為止，配料除雪花和牛及霜降肥牛肉片採用美國牛外，其他都採用在地食材，用烹調手法還原雲南當地風味。1060319

(中央社)