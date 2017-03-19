花園夜市扒手出沒 警方逮一女慣竊
台南知名花園夜市吸引許多觀光客朝聖，遊客如織，每到假日逛夜市更是摩肩擦踵，卻也成為扒手出沒下手據點，台南市警第五分局掌握，有一名54歲鄭姓女扒手多次犯案，昨晚又逢夜市開張，警方一見鄭女現身、正朝目標下手，上前逮人；鄭女坦承因經濟欠佳，上個月迄今得手5次。
第五警分局指出，鄭女是扒竊慣犯，穿梭台南市各大夜市，其中，逢周四、六、日營業的花園夜市，周六人潮最多，是扒手最愛的下手時段，警方近來就掌握多組扒手，包括一對瘖啞男女、一名中年男子及昨晚遭逮的鄭姓女子。
昨晚8時，在警方視為熱區的滷味攤附近，發現鄭女疑似在找尋下手目標，專案人員按兵不動在旁觀察，發現鄭嫌鎖定一名年輕女子，趁其購物時，徒手拉開斜背包拉鏈、摸走皮夾，當場人贓俱獲，警方偵訊後依竊盜罪將她移送台南地檢署。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。