花園夜市扒手出沒 警方逮一女慣竊

台南市警第五分局在花園夜市逮獲鄭姓女扒手。(曹婷婷翻攝)

台南知名花園夜市吸引許多觀光客朝聖，遊客如織，每到假日逛夜市更是摩肩擦踵，卻也成為扒手出沒下手據點，台南市警第五分局掌握，有一名54歲鄭姓女扒手多次犯案，昨晚又逢夜市開張，警方一見鄭女現身、正朝目標下手，上前逮人；鄭女坦承因經濟欠佳，上個月迄今得手5次。

第五警分局指出，鄭女是扒竊慣犯，穿梭台南市各大夜市，其中，逢周四、六、日營業的花園夜市，周六人潮最多，是扒手最愛的下手時段，警方近來就掌握多組扒手，包括一對瘖啞男女、一名中年男子及昨晚遭逮的鄭姓女子。

昨晚8時，在警方視為熱區的滷味攤附近，發現鄭女疑似在找尋下手目標，專案人員按兵不動在旁觀察，發現鄭嫌鎖定一名年輕女子，趁其購物時，徒手拉開斜背包拉鏈、摸走皮夾，當場人贓俱獲，警方偵訊後依竊盜罪將她移送台南地檢署。

(中時)