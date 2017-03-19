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復古桌遊嘉年華 彰化長者上桌廝殺

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彰化縣復古桌遊登場 巡迴八大區 每月一場
復古桌遊嘉年華來了，彰化縣政府今年委託弘道老人福利基金會在全縣八區辦理8場次，自3月每月一場，今天上午首場在福興登場，吸引鹿港、福興150名長者參與鬥智同樂。（謝瓊雲攝）
彰化縣復古桌遊登場 巡迴八大區 每月一場
復古桌遊嘉年華登場，縣長魏明谷（右三）與鹿港鎮長黃振彥（右二）也到場陪長者鬥智同樂。（謝瓊雲攝）
彰化縣復古桌遊登場 巡迴八大區 每月一場
復古桌遊嘉年華首場今天在福興登場，縣長魏明谷（右二）親自到場陪長者鬥智同樂。（謝瓊雲攝）
彰化縣復古桌遊登場 巡迴八大區 每月一場
彰化縣長魏明谷提出老人博奕遊戲可延緩失智老化，今年彰化縣將在全縣各區推出八場次健康益智又有豐富大獎的復古桌遊嘉年華。阿公阿嬤參賽者們玩得不亦樂乎。(謝瓊雲攝)

彰化縣復古桌遊嘉年華來了！19日在福興鄉老人文康中心登場，來自鹿港、福興150名長者、50名青年志工同樂，縣長魏明谷也親自上桌湊一腳，鼓勵長者多玩、多動腦，刺激腦部思考活化，延緩老化。

活動採免費報名，吸引許多年長者躍躍欲試，連不曾出現在老人關懷據點的老人也來報名；除了出動社區志工協助交通接送，活動也請來中洲科技大學運動與健康促進系學生，擔任遊戲關主。

參加者每人有基礎積分，自行挑選喜歡的關卡挑戰，遊戲結束時只要集滿80點以上，即可兌獎，包含羊毛被、快煮壺等實用家電用品，為了拚輸贏、換大獎，爺奶們都卯足全力鬥智、興致高昂。

鹿港洋厝社區黃楊粉阿嬤說：「以前玩四色牌都要偷偷摸摸，現在縣府鼓勵大家一起動腦，老朋友們還能跨地區交流牌技，感覺很幸福；福興鄉外中社區高齡88歲的梁和水阿公說，第一次跟這麼多人一起玩麻將，熱鬧又有趣。

社會處指出，去年在彰化市試辦了一場復古桌遊，大受長輩好評，今年委託弘道老人福利基金會在全縣8區辦理，3月起至10月每月巡迴各區辦理一場。

魏明谷說，年長者透過桌上益智遊戲，讓腦筋更加靈活，復古桌遊包含六項遊戲：麻將、四色牌、10點半、18啦、象棋麻將與麻將賓果，都是經社會處長青福利科，為期一個月的社區調查及評估後才決定的，希望透過遊戲過程，促進長輩間情感交流，也有娛樂效果，讓長者老年生活不孤單、延緩老化。

(中時)

關鍵字：復古桌遊魏明谷彰化縣長者
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