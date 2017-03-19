復古桌遊嘉年華 彰化長者上桌廝殺
彰化縣復古桌遊嘉年華來了！19日在福興鄉老人文康中心登場，來自鹿港、福興150名長者、50名青年志工同樂，縣長魏明谷也親自上桌湊一腳，鼓勵長者多玩、多動腦，刺激腦部思考活化，延緩老化。
活動採免費報名，吸引許多年長者躍躍欲試，連不曾出現在老人關懷據點的老人也來報名；除了出動社區志工協助交通接送，活動也請來中洲科技大學運動與健康促進系學生，擔任遊戲關主。
參加者每人有基礎積分，自行挑選喜歡的關卡挑戰，遊戲結束時只要集滿80點以上，即可兌獎，包含羊毛被、快煮壺等實用家電用品，為了拚輸贏、換大獎，爺奶們都卯足全力鬥智、興致高昂。
鹿港洋厝社區黃楊粉阿嬤說：「以前玩四色牌都要偷偷摸摸，現在縣府鼓勵大家一起動腦，老朋友們還能跨地區交流牌技，感覺很幸福；福興鄉外中社區高齡88歲的梁和水阿公說，第一次跟這麼多人一起玩麻將，熱鬧又有趣。
社會處指出，去年在彰化市試辦了一場復古桌遊，大受長輩好評，今年委託弘道老人福利基金會在全縣8區辦理，3月起至10月每月巡迴各區辦理一場。
魏明谷說，年長者透過桌上益智遊戲，讓腦筋更加靈活，復古桌遊包含六項遊戲：麻將、四色牌、10點半、18啦、象棋麻將與麻將賓果，都是經社會處長青福利科，為期一個月的社區調查及評估後才決定的，希望透過遊戲過程，促進長輩間情感交流，也有娛樂效果，讓長者老年生活不孤單、延緩老化。
(中時)
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