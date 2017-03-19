家扶少年體驗赤腳撈魚蝦 紀錄家鄉產業
雲林家扶社工員與家扶少年20餘人，19日騎腳踏車30公里至口湖鄉，參加赤腳季漁塭捉魚蝦活動，家扶少年規劃「展力方案」，用攝影紀錄生態漁塭養殖過程、青年漁民回鄉創業心得，為家鄉產業留下田野調查資料。
雲林家扶少年「展力方案」成員由家扶高中學生組成，今年課程主軸是騎腳踏車跑遍雲林各鄉鎮，用攝影機紀錄雲林產業。今天家扶學生與社工員騎腳踏車從虎尾到口湖，參加好蝦冏男社的赤腳季撈魚蝦體驗，全程達30餘公里。
好蝦冏男社負責人李富正是返鄉創業青年，他的養蝦故事在網路流傳，也在雲林家扶助學金典禮分享自己的親身經歷，堅持不用藥用的生態養殖，養出肥美好蝦，令人感動佩服。
李富正表示，赤腳踩在池泥對海口人來說是稀鬆平常不過了，但帶著家扶孩子及社工體驗用網子捕虱目魚、白蝦，觀察白鷺鷥如何幫忙清理漁塭，讓大家用不一樣的方式，更深入的接近大自然。
(中時)
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