簽3年約暫時不轉行？ 胡金龍：不一定吧

義大犀牛胡金龍（右）。（資料照，季志翔攝）

新球季開打倒數6天，富邦悍將總算完成全隊談薪，團隊薪資漲幅高達19.3%，總額破億，但陣中球星胡金龍提到，中職僅4隊市場小，整體薪水自然無法與日韓職棒相比，他也以一貫的「胡式幽默」說：「只能怪自己沒好好打，留在大聯盟。」

胡金龍與義大犀牛的2年複數年約去年到期，今年與富邦重新談約，原先他就希望能爭取2至3年的複數年約，最終也如願獲得一紙3年複數年約，月薪加10萬來到65萬，他提到：「希望能簽長約，就是求穩定而已。」

然而胡金龍熱愛高爾夫是眾所皆知的事，實力也有職業級水準的他常開玩笑說要「轉戰高爾夫」，如今與富邦綁定3年約，被問及是否短時間內不會「轉行」，胡金龍打趣回答：「不一定吧。」

不只自己獲得一紙複數年約，今年富邦團隊薪資大幅調升，胡金龍表示：「很感謝富邦，讓大家的待遇能更好。」但同時他也提到：「中職畢竟只有4隊，市場就是這樣，要跟日、韓職棒比薪水是比不起。」

(中時電子報)