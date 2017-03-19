莿桐樹仔腳天主堂「大聖若瑟朝聖地」落成，副總統揭牌

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樹仔腳天主堂「大聖若瑟朝聖地」，由副總統陳建仁（左四）揭牌啟用。（張朝欣攝）

天主教嘉義教區第1座「大聖若瑟朝聖地」，19日在莿桐鄉樹仔腳天主堂揭牌啟用，由副總統陳建仁、縣長李進勇等人共同主持，陳副總統表示「大聖若瑟朝聖地」是天主滿滿的祝福，盼各界分享喜悅，持續為台灣福傳。

樹仔腳天主堂至今已有127年歷史，是縣內第1座天主教堂，今天「大聖若瑟朝聖地」揭牌大典，由副總統陳建仁、教區主教鍾安住、梵諦岡駐華使館參贊神父薛維義、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬、劉建國等人共同主持。

陳建仁表示，很榮幸跟大家一起見證「大聖若瑟朝聖地」的落成，儀式順利代表了天父滿滿的祝福，也象徵雲林縣的發展會愈來愈好。

副總統夫人羅鳳蘋也與大家分享自己「明供聖體」後得到的見證，期待大家在信仰中都能得到心靈的平安喜樂。

李進勇指出，對於雲林縣內可以有「大聖若瑟朝聖地」感到相當光榮，期待藉此發揮宗教穩定社會、淨化人心的功能，帶給雲林這塊土地更多溫暖與幸福。

(中時)