IRONMAN鐵人三項國際邀請賽 封路6小時惹怨

IRONMAN鐵人三項國際邀請賽，今天進行113公里賽事。（莊哲權攝）

IRONMAN鐵人三項國際邀請賽，今天進行113公里賽事，自行車賽首度拉到南迴線太麻里三和，臨海2線道全線封閉6小時，選手與汽、機車安全分道，讓賽事更順暢，但也引發不少埋怨；比賽結果瑞士Ruedi Wild在男子職業組封王，智利女將Barbara Riveros稱后。

今天的賽事共有1600多位各國好手參賽，清晨6時由活水湖游泳1.9公里先發，不到1小時，就有選手騎車奔馳在台11線，必須騎到太麻里鄉三和海濱公園再折返，自行車全程90公里，這也是台東縣首度把鐵人賽事拉到南迴線舉辦，希望南迴鄉親也能參與台東推動運動觀光。

而台東市往南迴的台11線為4線道，比賽期間封閉2車道，中間也有安全島分隔，可確保選手安全，但是大會封路長達6小時，也引發不少用路人抱怨連連。

比賽結果，瑞士選手Ruedi Wild以3小時42分54秒成績率先抵達終點，在男子職業組封王，智利女將Barbara Riveros則以4小時13分21秒稱后。

男子組職業組總合第2名為Timothy ODonnell（美國） 03:45:30、第3名為Sven Riederer(瑞士) 03:49:08。

女子職業組，第2名Radka Vodickova（捷克） 04:17:05、第3名_Mariya Shorets（俄羅斯） 04:19:40。台灣男子總合第1名為王志袁，成績04:30:53，台灣女子總合第1名李淳潔，成績05:22:54。

大會也在今天晚間舉行盛大的頒獎典禮，由縣長黃健庭頒獎給男女總成績前6名的選手，及各分齡組優勝選手。

(中時)