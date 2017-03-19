宣傳日本文化 永瀨正敏將來台
推廣日本觀光，日本台灣交流協會宣布將在華山文創園區舉辦多彩日本活動，邀請KANO鐵血教頭永瀨正敏現身，現場還有各地日本美食供民眾品味。
為讓台灣民眾更深度感受日本豐富魅力，公益財團法人日本台灣交流協會將在25日、26日，在華山1914文化創意產業園區中4B館舉辦「多彩日本」活動。
主辦單位表示，活動開幕當天，將邀請「KANO」鐵血教頭永瀨正敏現身，另外，還會設置日本酒展示、日本酒試飲、美食、健康產業等體驗區，一次讓台灣民眾了解日本的文化、名勝，日本旅玩重點。
日本台灣交流協會指出，永瀨正敏將分享九州在地情報，另外，熊本縣的山鹿燈籠舞也會原汁原味搬到台灣，讓民眾可以換裝拍照，上傳打卡；熊本縣的「CHIKAKEN工作坊」也將與來場者一同製作「竹節燈」。
「多彩日本」活動將於25日、26日在華山文創園區中4B館舉辦，從上午11時到晚間7時，有興趣的民眾可前往體驗日本東北、九州的特色文化和美食。1060319
(中央社)
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