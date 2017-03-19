雲林虎尾下水道涵洞氣爆 1工人灼傷

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雲林縣虎尾復興路1處下水道涵洞今天發生氣爆，造成1名工人灼傷送醫，幸無大礙；雲林縣消防局會同相關單位會勘，進一步調查釐清氣爆原因。

雲林縣政府委外承包商，在虎尾鎮進行地下污水管線施作工程，復興路1處下水道涵洞於下午突然發生氣爆，巨大爆炸聲，引起附近住戶出外察看，現場的人孔蓋被彈飛，還散發濃濃瓦斯味，造成1名工人灼傷，送醫治療。

雲林縣政府表示，這起氣爆有1人受傷，人孔蓋翻起、交通號誌桿損壞，並未發生著火現象，現場緊急由消防局與瓦斯公司檢測，已無瓦斯或危險氣體，惟有檢測出一氧化碳氣體（濃度不高）。

雲林縣政府指出，受傷工人手部、胸部灼傷，由縣府員工陪同至醫院就醫，傷者意識清楚，已無大礙。

縣府說，氣爆造成附近民眾汽車保險桿受損，後續由承包廠商賠償，交通號誌毀損，警察局先修復，所需費用一併向廠商求償。1060319

(中央社)