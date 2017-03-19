Lamigo戰袍改款 舊版4/1最終戰
職棒Lamigo桃猿今天發表新款球衣，已經使用6年的舊版主場球衣將在4月1日的比賽最後登場，4月2日穿上新一代球衣比賽。
La new熊自2011年改名Lamigo桃猿，並遷移主場到桃園，這套主客場球衣使用6年，歷經3座總冠軍，以白底搭配黑藍紅三色線條。
球團今天宣布新版球衣，維持白色為底，改為白、藍、金搭配，以調和過經典海軍藍作為主色，輔以不凡的尊爵金線條，以及客場球衣的金肩條。
球團表示，隊徽、主場視覺都朝白藍金的方向進行微調，超級霸的桃猿搭配英文徽標的隊徽仍是設計主軸，新款隊徽展現了更成熟的線條、更龐大的氣勢以及場上捨我其誰的態度。
主客場球衣都搭配上與球衣呼應的調和藍帽，帽徽設計以「LM」呈現順弧流線感，讓整體造型更為簡單大方，而且主、客場皆著用，更迅捷、更俐落。1060319
(中央社)
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