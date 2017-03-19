世界水資源日 南部環團為高屏溪疾呼

反馬頭山自救會及環團人員在高屏攔河堰舉牌呼喊守護水資源等口號。 （林雅惠攝）

2017世界水資源日，北、中、南部串聯，19日同步舉辦守護水資源行動，南部地區包含反馬頭山自救會、台灣水資源保育聯盟等團體聚集高屏攔河堰，舉牌高喊守護水資源、守護高屏溪，呼籲政府重視他們提出的訴求。

每年3月22日為聯合國訂定的「世界水資源日」，台灣水資源保育聯盟結合數十個團體，19日於北、中、南部串聯，同步舉辦守護水資源行動，包括守護翡翠水庫、鯉魚潭水庫、濁水溪、曾文溪、二仁溪及高屏攔河堰等行動。

高雄場為環團及反馬頭山自救會進行守護高屏攔河堰活動，70多位民眾在現場舉牌呼口號，表達為守護高屏溪，確保高雄供水安全，反對在河川上游興建富駿事業廢棄物掩埋場。

反馬頭山廢棄物掩埋場自救會長高淑慧說，本月9日高市環保局召開富駿案第二次環評初審會議，自救會及環團提出許多證據證明富駿公司環評書件資料造假，還有許多爭議點尚未釐清，包括地質、斷層、地下水等，及另有涉嫌偽造文書登載不實等，這些爭議未釐清之前，環評會絕對不能同意開發。很遺憾專案會議竟然決議送大會，自救會要求退回專案審查，也要求應該「不予開發」。

台灣水資源保育聯盟學術委員召集人陳椒華副教授表示，根據本會調查，馬頭山地下水充沛，而且根據等水位線資料，該區域地下水會流往高屏溪；再根據環保署2012年至2016年河川水質統計資料，以最接近高屏攔河堰的里嶺大橋取水點原水水質統計平均值，其中化學需氧量、大腸桿菌群都超過飲用水水質標準，而導電度、懸浮固體也比其他重要水庫及攔河堰差，如翡翠水庫、烏山頭水庫、鳶山堰、青潭堰、鯉魚潭水庫等，故高屏攔河堰水質不佳情形值得大家關注與重視，馬頭山不能設置事業廢棄物掩埋場。

(中時)