世界水資源日 南部環團為高屏溪疾呼
2017世界水資源日，北、中、南部串聯，19日同步舉辦守護水資源行動，南部地區包含反馬頭山自救會、台灣水資源保育聯盟等團體聚集高屏攔河堰，舉牌高喊守護水資源、守護高屏溪，呼籲政府重視他們提出的訴求。
每年3月22日為聯合國訂定的「世界水資源日」，台灣水資源保育聯盟結合數十個團體，19日於北、中、南部串聯，同步舉辦守護水資源行動，包括守護翡翠水庫、鯉魚潭水庫、濁水溪、曾文溪、二仁溪及高屏攔河堰等行動。
高雄場為環團及反馬頭山自救會進行守護高屏攔河堰活動，70多位民眾在現場舉牌呼口號，表達為守護高屏溪，確保高雄供水安全，反對在河川上游興建富駿事業廢棄物掩埋場。
反馬頭山廢棄物掩埋場自救會長高淑慧說，本月9日高市環保局召開富駿案第二次環評初審會議，自救會及環團提出許多證據證明富駿公司環評書件資料造假，還有許多爭議點尚未釐清，包括地質、斷層、地下水等，及另有涉嫌偽造文書登載不實等，這些爭議未釐清之前，環評會絕對不能同意開發。很遺憾專案會議竟然決議送大會，自救會要求退回專案審查，也要求應該「不予開發」。
台灣水資源保育聯盟學術委員召集人陳椒華副教授表示，根據本會調查，馬頭山地下水充沛，而且根據等水位線資料，該區域地下水會流往高屏溪；再根據環保署2012年至2016年河川水質統計資料，以最接近高屏攔河堰的里嶺大橋取水點原水水質統計平均值，其中化學需氧量、大腸桿菌群都超過飲用水水質標準，而導電度、懸浮固體也比其他重要水庫及攔河堰差，如翡翠水庫、烏山頭水庫、鳶山堰、青潭堰、鯉魚潭水庫等，故高屏攔河堰水質不佳情形值得大家關注與重視，馬頭山不能設置事業廢棄物掩埋場。
(中時)
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