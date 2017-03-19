原民會週末輔導培力原住民成立合作社

高市府原民會自去年辦理社會住宅環境改善後，陸續安置本市拉瓦克住戶，今年再接再厲進一步推動生活發展扶助方案，持續關懷已遷入社會住宅的拉瓦克住戶。

原民會表示，培力方案針對包括高市拉瓦克安置戶及有志組織原住民合作社的族人，協助他們了解合作社經營模式及法令規定，鼓勵並協助相關建置及發展。18日晚間結合中央原民會的專業輔導團隊永譽企業管理顧問公司，於娜麓灣國宅講授如何興辦原住民合作社及營運經建分享，並安排在地考績優良的有限責任鴻海清潔勞動合作社，齊來分享最新實務經驗及營運的甘苦談。

原民會近一步表示，拉瓦克住戶入住社會住宅後的生活發展扶助包含多元提供文化傳承、謀職就業改善經濟環境，還有生活照顧、購屋輔導及協助經營事業輔導等。

為協助族人能夠穩定就業、改善經濟而擁有安定生活，特別針對有意願從事清潔工作的住戶，輔導成立合作社。後續輔導則推動實務參訪行程，實地觀摩其他榮獲優秀甲等成績的合作社，以做為未來發展的參考借鏡，期望加速帶動族人建置原住民合作社。

(中時)