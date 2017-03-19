影／林憶蓮完美致敬王菲經典《多得他》 吸37萬人搶聽
湖南衛視《歌手》昨晚播出第9期，天后林憶蓮再次成為全場矚目焦點！原因不只是她首在節目中選唱粵語歌，而且還是完美詮釋了王菲經典曲《多得他》，聽得台下觀眾如癡如醉，節目官方臉書影片不到1天就吸引超過37萬人瀏覽，網友一致狂讚「好聽到爆炸」。
林憶蓮昨晚在致敬偶像單元，特地選擇天后王菲的經典《多得他》，蕩氣迴腸地歌聲聽了台下觀眾感動落淚，其實早在25年林憶蓮就曾與王菲合唱過這首歌，也勾起歌迷無限回憶。
雖然林憶蓮最終僅拿下第5名名次，而台灣歌手林志炫則是憑著深厚演唱實力，繼續蟬聯第1位，不少網友就稱「最強的聲音 最佳女歌手」、「這是Sandy對《多得他》最完美的致敬了」、「只有憶蓮可以這麼輕鬆駕馭」。
(中時電子報)
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