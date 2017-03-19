美國務卿提勒森見習近平 我外交部：美方會作簡報
美國國務卿提勒森19日與中國大陸國家主席習近平見面。外交部表示，提勒森曾重申美國的「一中政策」，美方已同意事後向我作簡報。
外交部長李大維明赴立法院外交國防委員會報告「美國總統川普（Donald John Trump）上任後之東亞區域情勢變化與因應」。
外交部在呈送報告書中提及，提勒森目前訪問中國大陸，拜會了大陸國家主席習近平、總理李克強、國務委員楊潔篪與外交部長王毅等人，雙方就戰略暨經濟對話（S&ED）機制延續性、韓半島非核化、「薩德」案、東海、南海、經貿與匯率等議題進行討論。
外交部強調，在美中關係部分，美國及中國大陸高層互動都可能牽動兩岸關係發展，並影響我國家利益，外交部向來都密切關注雙方互動發展，並與美方保持順暢溝通，「在事前和事後請美方為我進行簡報」。
外交部指出，針對美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將在4月上旬會晤一事，外交部與駐美國代表處正密切關注，除將持續積極與美行政部門、國會、學界等友人密切聯繫，剴切說明我方立場，並掌握資訊外，另將發動各界友人以致函、發表聲明、召開研討會及投書等方式為我執言。
(旺報)
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