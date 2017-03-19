八點檔都教錯 遭蛇吻不能用吸吮這招
電視劇錯很大，每每有人遭蛇咬傷，最常見就是用口吸出毒血，但醫師說，這樣做恐怕造成傷口更嚴重感染；遇到蛇咬，吸吮、潑尿都是錯，台中榮總毒物科醫師毛彥喬籲，傷口沖清水、趕快打119就醫或送醫。
毛彥喬指出遇毒蛇咬傷，建議這樣做：
一、試辨認蛇種，可用手機照相或錄影，或記得蛇的特徵，如綠色：青竹絲、土色帶斑點：龜殼花、黑色：眼鏡蛇，如因夜色昏暗等原因沒有辦法獲知毒蛇種類，也不用過度擔心，請盡快請119協助送醫，併提供醫療人員咬傷情境(例如睡覺時、爬樹時、除草撿枯枝時、或在廚房浴室中被咬等)以利專業人員綜合判斷。
二、目前最有效的毒蛇咬傷治療，就是使用抗蛇毒血清，切莫自行綑綁患肢、切開、吸吮、或塗抹未經證實有效的物質或草藥在傷口上，這樣反而容易造成傷口的次發性細菌感染。
三、避免喝酒，酒有可能會促進血液循環，加速蛇毒的擴散。
四、避免跑步運動，這些過多的動作也會促進循環、加速蛇毒的擴散。
五、若因工作導致被咬傷肢體被汙染、很髒(例如沾到田土、垃圾等)，可考慮先使用清水清洗傷口後再送醫。
六、至於到醫院前，是否一定要把患肢放低，沒硬性規定。
(中時)
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