桃園婦女與丈夫吵架 意圖輕生獲救

29歲王姓婦女站立在圍牆外意圖輕生，所幸遭楊梅警方救援。(賴佑維翻攝)

桃園市楊梅警分局楊梅派出所巡佐鍾怡華、警員黃繼緯於19日13時許，接獲報案發現和平路4樓頂有1婦女意圖輕生，2人趕赴現場，發現4樓頂樓29歲王姓婦女站立在圍牆外，火速衝到頂樓，並趁女子不注意趕緊將女子拉住。

王婦說，因為和丈夫起爭執，才會意圖輕生，沒想到造成這麼多人困擾，以後會好好和家人溝通，絕不會輕易尋短做傻事了。

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(中時)