AirAsia首屆創新駭客松 新加坡奪冠

首屆AirAsia駭客松AIRVOLUTION 2017競賽共有20支隊伍參與決賽，分別來自馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、印度、斯里蘭卡、香港和澳洲。圖：業者提供

AirAsia 首屆創新駭客松AIRVOLUTION 2017 新加坡奪冠。圖：業者提供

首屆駭客松冠軍隊伍能夠獲得2萬5千馬幣(約16萬新台幣)的獎金、10萬AirAsia BIG點數以及5張AirAsia任何航點的免費來回機票。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia所舉辦首屆創新駭客松AIRVOLUTION 2017，今天精采落幕，由來自新加坡的AVIATO隊奪得冠軍。在AirAsia馬來西亞總部RedQ經歷長達18個小時不間斷駭客松競賽後，該隊伍針對挑戰主題「如何根據乘客的社交媒體足跡數據，強化客戶體驗」提交了最好的解決方案。

AVIATO所提交的方案能把用戶於Instagram應用程式中所上傳以及點擊喜愛的照片習慣作出整理，讓AirAsia能更明確地向消費者推銷所喜愛的航點及食物。冠軍隊伍來自新加坡，由朱衍陞（Choo Yan Sheng）、吳主恩（John Goh Choo Ern）、何子田（Durwin Ho Hsu Tian）、潘銘鴻（Albert Puah Beng Hong）及柯良文（Kevin Kwa Leung Boon）所組成，他們能夠獲得2萬5千馬幣，約16萬新台幣的獎金、10萬AirAsia BIG點數以及5張AirAsia任何航點的免費來回機票。

AirAsia數據總監Nikunj Shanti表示：這周末我們所見識到的創意解決方案、技術知識讓我們留下了深刻的印像。參賽隊伍們展示了非常創新的思維，而我們也非常期待這活動所分享的解決方案可以在不久的未來為乘客們提供更佳的旅程。

首屆AirAsia駭客松AIRVOLUTION 2017競賽共有20支隊伍參與決賽，分別來自馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、印度、斯里蘭卡、香港和澳洲。 每支隊伍最後有8分鐘的現場示範時間提交其解決方案，評審團將通過所提交方案針對挑戰主題的影響力、創意、設計及執行性進行評審。

評審陣容包含AirAsia數據總監Nikunj Shanti、AirAsia集團資訊總監Declan Hogan、AirAsia發展主任蘇育民、AirAsia產品管理主任羅德賓、泰國C-ASEAN執行董事Karndee Leopairote博士與泰國LINE策略及服務主管Kawin Tangudtaisak等。

(工商)