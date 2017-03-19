點滴中淬煉自在 林磐聳在佛光山帶領大家「看見」

有「台灣設計界導師」、「台灣CIS之父」之譽的林磐聳，其｢點滴‧自在─林磐聳60藝術展｣於佛光緣美術館總館展出，以細密小點加上台灣圖像，可看到自我淬鍊與修持的精神，讓大家看見不一樣的台灣，看見不平凡的台灣人。

3月19日展覽開幕現場嘉賓雲集，有高雄愛樂演奏家室內樂團蘇韻宏、毛薇蘭演奏小提琴和長笛，以及阮柏融小提琴演奏「念故鄉」，結合思念台灣的鄉愁主題。林磐聳並致贈「翠綠長青」、「三峽遊直上青天」2幅作品予佛光緣美術館典藏，由佛光緣美術館總館長如常法師代表接受。

如常法師代表主辦單位致詞時表示，20年前即拜讀林磐聳著作《企業識別系統》，林磐聳有多個創作主題名為「看見」，因為「看見」，所以得以創作、思索，不只自己看見，也讓大家看見。此次展覽命名「點滴‧自在」，如常法師說，其實「看見」之後要設計是件非常「不自在」的事，因為設計要解決許多問題，而看見之後達到點滴與自在、心無罣礙，就是藝術創作的最高境界。

此次和佛光緣美術館合作策畫布置的高士畫廊總經理張孟起表示，如同星雲大師希望經由欣賞藝術讓更多人認識佛教，林磐聳也透過他的作品讓世界認識台灣。「藝術是觸媒，」張孟起說：「作品真正要展現的是台灣豐沛的生命力和創意。」

東方設計學院校長吳淑明盛讚林磐聳是集藝術家、設計家、教育家三位一體的哲人，其作品貼近生活、融入大地，呈現自然的生活美學；看到星雲大師寫的「不忘初心」，使他聯想到「點滴自在，不忘初心」，從不斷的放下中學會放下煩惱，此即他今日展覽的深刻感悟。

「這次的展覽，是個意外，但很自在。」林磐聳說，60歲是耳順之年，以宋代詞人蔣捷的〈虞美人〉比喻人生不同的階段，到了60歲，方才體悟很多事可以做，也可以不做。

林磐聳因為父親生前手植的黃金葛，觸動他開始畫下一張張對台灣這塊成長土地的思念與愛。2007年開始創作「台灣家書」系列，在世界各地旅遊時，以當地的明信片創作，蓋上郵戳，貼上郵票，寄回台灣的家，累積至今已有2000多張，此次共展出1232張，一張一張的套在透明塑膠袋裡，彷彿藥包，「裡面裝的是可以治癒鄉愁的藥。」他說。林磐聳並展示今天前來展場，搭乘高鐵時的明信片創作，「貼上佛光山的郵票，等下就要寄出去了。」

開幕剪綵後，林磐聳親自為大家導覽作品，如行為藝術創作「撿起台灣」，是在行旅時，將流浪在世界各地的台灣撿回，從石頭、木材上看見台灣的形狀，也看見很多可以關懷的事，強調只要有心，就會「看見」。

還有在宣紙上創作的密密麻麻小點，創作工具很簡單，就是針筆和自來水毛筆，在「點」的當下，想像著一位出家人，日日誦經，重複不斷為的是什麼，和背後的堅持，而這些圓圈象徵的是圓滿，也是自在。

林磐聳說：「簡單的事，做多了就不簡單；不簡單的事，做多了就簡單，當累積了『量』，就會產生『能』，那就是『能量』。」此外，提及為人所津津樂道的台灣家書系列，林磐聳表示，在凡事講求迅速的現代，溝通不是手機就是電腦打字，鼓勵每個人提起筆書寫，寫給家人朋友，「那會是件很可愛的事。」

(中時)