機場捷運369定期票優惠專案 20日開賣

桃園機場捷運推出369定期票優惠專案，20日開賣，將便利沿線居民、通勤族。(賴佑維攝)

桃園機場捷運日前通車，為了使沿線居民、通勤族享有機場捷運帶來的便利，桃捷公司以搭乘頻率高的通勤、通學族為對象，推出了30天月票7折、60天雙月票65折、90天季票6折的「369定期票優惠專案」。此票卡採記名制，1人僅限購買1張，在票卡指定的站間範圍內皆可不限次數搭乘，3月20日起將於全線各車站詢問處開賣，歡迎民眾購買。

(中時)